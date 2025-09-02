Puzzle participatif Médiathèque Poligny
Puzzle participatif Médiathèque Poligny mardi 2 septembre 2025.
Puzzle participatif
Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-09-02 09:00:00
fin : 2025-10-25 12:30:00
2025-09-02 2025-09-03 2025-09-05 2025-09-06 2025-09-09 2025-09-10 2025-09-12 2025-09-13 2025-09-16 2025-09-17 2025-09-19 2025-09-20 2025-09-23 2025-09-24 2025-09-26 2025-09-27 2025-09-30 2025-10-01 2025-10-03 2025-10-04
À vous de jouer !
À partir de 10 ans.
Pour 5 minutes ou quelques heures, apportez votre pièce à l’édifice !
Proposé dans le cadre du Contrat Territorial de Développement Culturel 2024-2027 « Vivre et habiter ensemble. En Cœur et Scène » consacré pour l’année 2024-2025 à la thématique « Quand j’étais petit ».
Animation sans obligation d’abonnement à la médiathèque. Accessible aux horaires d’ouverture. .
Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 37 29 mediatheque.poligny@cc-aps.fr
