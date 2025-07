Puzzle Peritell Bibliothèque Antipode Rennes

Puzzle Peritell Bibliothèque Antipode Rennes Samedi 13 décembre, 16h00 Ille-et-Vilaine

dans la limite des places disponibles

Au cours d’un après-midi, venez découvrir comment les jeux vidéo se lient de différentes façons à la musique, que ce soit en fond sonore ou au premier plan.

Au programme : une conférence d’Éric Primault retraçant l’union entre beats et bits, un quiz familial en musique et image interprété en live par le Pixel Brass Band, une sélection de clips aux inspirations vidéoludiques réalisée par Johann Feillais, puis un goûter judicieusement thématisé.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-13T16:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-13T18:30:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 70

Bibliothèque Antipode 75, avenue Jules Maniez 35000 Rennes La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.antipode@ville-rennes.fr 02 23 62 26 70