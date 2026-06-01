Puzzle Rally – Découvrez le côté sauvage de Jägerstraße, Gaußplatz, 20. Bezirk, Vienne

Puzzle Rally – Découvrez le côté sauvage de Jägerstraße Samedi 6 juin, 11h30, 12h30 Gaußplatz, 20. Bezirk

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T12:30:00+02:00 – 2026-06-06T13:30:00+02:00

Que signifie exactement la biodiversité, et pourquoi est-elle si importante pour nous ? Découvrez-le lors de cette chasse au trésor interactive ! Nos bénévoles du programme de stages en culture environnementale vous guideront. Grâce à l’Actionbound, vous explorerez la Jägerstraße sous un nouvel angle et découvrirez la faune et la flore insoupçonnées de la ville. Rencontrez des animaux qui y vivent, résolvez des énigmes passionnantes et découvrez le rôle que jouent les plantes, les animaux et même les plus petites créatures dans notre quotidien. Car la biodiversité est partout, même au cœur de Vienne !

Gaußplatz, 20. Bezirk wien Vienne

Que signifie exactement la biodiversité, et pourquoi est-elle si importante pour nous ? Découvrez-le lors de cette chasse au trésor interactive ! Nos bénévoles du programme de stages en culture vous…