Puzzles antiques Musée de Sens Sens

Puzzles antiques

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens Yonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2026-04-13 14:00:00

fin : 2026-04-17 16:00:00

2026-04-13 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17

Une visite insolite pour toute la famille durant les vacances scolaires d’avril en zone A !

Le musée conserve de précieuses mosaïques gallo-romaines, toutes plus surprenantes les unes que les autres. Ces œuvres faites d’un assemblage de tesselles colorées témoignent de la richesse passée de la cité d’Agedincum et des décors des prestigieuses villa antiques disparues.

Suite à la visite, l’artiste plasticienne Charlotte Chapuis propose de fabriquer de A à Z sa propre mosaïque inspirée des collections du musée.

À partir de 7 ans .

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 64 46 22 contact@musee-sens.fr

