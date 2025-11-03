Puzzles en folie! Bruch

Puzzles en folie!

Tout au long du mois de novembre, les puzzles vont envahir votre bibliothèque !

Réussirez vous à tous les faire ?

Réussirez vous à les faire… Ensemble ?!

Vous l’aurez compris, de nombreux puzzles seront mis à disposition très bientôt à la bibliothèque. Pour petits et grands, à faire ensemble pour s’amuser ou seul pour se détendre.

Cette animation mensuelle est gratuite et ouverte à tous alors n’hésitez pas à venir en profiter seul, en famille ou entre amis, le tout, au milieu de vos livres favoris ! .

Bibliothèque Bruch 47130 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 88 90

