JOHN MAUS – Le Bataclan Paris

JOHN MAUS Début : 2025-12-04 à 20:00. Tarif : – euros.

Artiste intense de la scène expérimentale américaine, John Maus achève sa tournée française au Bataclan pour une date exceptionnelle le 4 décembre 2025. Sa cold synthpop caverneuse aux rythmes pulsatiles est un langage à part entière. La voix si particulière de ce natif du Minnesota (titulaire d’une thèse de Philosophie !) y distille son ironie mordante mâtinée d’influences variées : post-punk, polyphonie de la Renaissance, chants grégoriens… Une recette qui fait de son nouvel album tant attendu un objet hors du temps. 7 ans après Addendum, Later Than You Think (Beggars) est un cri puissant, radical et authentique qui résonne profondément avec l’absurdité du monde contemporain. Un cri sincère qui transforme le live en une expérience transcendantale chargée d’émotion brute.Présenté par : Azimuth Productions (6-752089)

Le Bataclan 50, BOULEVARD VOLTAIRE 75011 Paris 75