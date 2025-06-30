PV – LE DESTINO Macon

PV – LE DESTINO Macon vendredi 6 mars 2026.

PV Début : 2026-03-06 à 20:00. Tarif : – euros.

LES DERNIERS COUCHES PRÉSENTE : PVPV est le point de rencontre entre stand-up, personnage et improvisation, il est aussidrôle que touchant !Laissez vous emporter dans son imaginaire débordant et surprenant !PV a toujours eu l’ambition d’être un tennisman reconnu mais son corps n’a pas suivi,accident bête, il était nul.Une seule solution faire de la scène puis un jour du cinéma pour un jour jouer le rôled’un tennisman reconnu.Pour le moment il porte un bandeau et c’est déjà pas mal. Il fait à présent parti de latroupe du Jamel Comedy Club et celle du Fridge Comedy Club.Vous l’avez peut-être vu à l’Olympia avec la troupe du Jamel ou à Montreux 2023 ou danssa série sur Canal Sur Place ou à emporter ou pas du tout mais il a une bonne bouille.

LE DESTINO RUE DU KILOMETRE 400 71000 Macon 71