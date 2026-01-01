PV PRESQUE VRAI Montpellier

PV PRESQUE VRAI

Esplanade Charles De Gaulle Montpellier Hérault

Tarif : 35 – 35 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

PV est le point de rencontre entre stand-up, personnage et improvisation, il est aussi drôle que touchant !

Laisser vous emporter dans son imaginaire débordant et surprenant !

PV a toujours eu l’ambition d’être un tennisman reconnu mais son corps n’a pas suivi, accident bête, il était nul.

Une seule solution faire de la scène puis un jour du cinéma pour un jour jouer le rôle d’un tennisman reconnu.

Pour le moment il porte un bandeau et c’est déjà pas mal. Il fait à présent parti de la troupe du Jamel Comedy Club et celle du Fridge Comedy Club.

Vous l’avez peut-être vu à l’Olympia avec la troupe du Jamel ou à Montreux 2023 ou dans sa série sur Canal+ Sur Place ou à emporter ou pas du tout mais il a une bonne bouille

Réservation place pmr

Allo au 09 72 41 79 28 .

Esplanade Charles De Gaulle Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 9 72 41 79 28

English :

Where stand-up, character and improvisation meet, PV is as funny as he is touching!

Let yourself be carried away by his overflowing and surprising imagination!

PV’s ambition was always to be a top tennis player, but his body just couldn’t keep up he was a dumb accident, he sucked.

