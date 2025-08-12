PV, « Presque vrai » Théâtre 100 Noms Nantes

PV, « Presque vrai » Théâtre 100 Noms Nantes mercredi 1 avril 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-01 20:15 – 21:35

Gratuit : non De 19 € à 32 € Tout public

Laissez-vous emporter dans son imaginaire débordant et surprenant !PV a toujours eu l’ambition d’être un tennisman reconnu mais son corps n’a pas suivi, accident bête, il était nul.Une seule solution : faire de la scène puis un jour du cinéma pour un jour jouer le rôle d’un tennisman reconnu.Pour le moment il porte un bandeau et c’est déjà pas mal. Il fait à présent parti de la troupe du Jamel Comedy Club et celle du Fridge Comedy Club.Vous l’avez peut-être vu à l’Olympia avec la troupe du Jamel ou à Montreux 2023 ou dans sa série sur Canal+ « Sur Place ou à emporter » ou pas du tout, mais il a une bonne bouille.Durée : 1h20Réservations :- theatre100noms.com- à la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au samedi de 16h à 18h)- 02 28 200 100 ou billetterie@theatre100noms.com

Théâtre 100 Noms Île de Nantes Nantes 44200

02 28 20 01 00 http://theatre100noms.com/ 02 28 200 100 https://theatre100noms.com/