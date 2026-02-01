Pv Spectacle d’humour Espace Avel Vor Plougastel-Daoulas

Pv Spectacle d’humour

Espace Avel Vor 135 Route Santik Beneat Plougastel-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 20:30:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

L’humoriste a toujours eu l’ambition d’être un tennisman reconnu mais son corps n’a pas suivi, accident bête, il était nul.

Une seule solution, faire de la scène puis un jour du cinéma pour un jour jouer le rôle d’un tennisman reconnu.

Pour le moment il porte un bandeau et c’est déjà pas mal.

Plongez dans son imaginaire et par chance, le sien n’a pas de limite. Comme disait sa mère, le monde est bien triste sans imagination.

Informations pratiques

Placement libre, assis.

Réservation en ligne recommandée.

Organisé par la Ville de Plougastel. .

Espace Avel Vor 135 Route Santik Beneat Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne



