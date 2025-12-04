PVC Écuries de Baroja Anglet

PVC

Écuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-01-08

fin : 2026-01-08

2026-01-08

PVC que du tube , à travers ses mélanges de folk/métal hip hop musette, vous propose des compositions originales, avec le meilleur de la trompette, de la guitare et de l’accordéon, réunis autour de l’amitié et du partage. Ils mettront le feu sur scène, tant les performances acoustiques sont maîtrisées et sans filet.

Avec Pierre-Jean Smokey (Smokey Joe & The Kid), Fred Girard “Petit Benz” (créateur des Sleepers et nouveau batteur de Détroit), Jérémy Ortal (bassiste des Shaolin Temple Defenders), Cyril Renou “Pepito” (un des créateurs des Hurlements de Léo) et Arnaud Delage. .

Écuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60 culture@anglet.fr

