PYÉNÉES EXPÉRIENCE Font-Romeu-Odeillo-Via
PYÉNÉES EXPÉRIENCE Font-Romeu-Odeillo-Via samedi 13 décembre 2025.
PYÉNÉES EXPÉRIENCE
43 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13 18:30:00
Date(s) :
2025-12-13
La Grau’S Cup Départ à 17h
Clôturez la journée en beauté avec une course d’obstacles fun et givrée, à faire en duo !
Accessible à tous, rires garantis
Des lots à gagner
Des forfaits de ski, des entrées aux Bains de Llo, des dotations produits de nos producteurs locaux et d’autres surprises !
Inscriptions sur place jusqu’à 16h45 (6 € par duo)
.
43 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
La Grau?S Cup: Start at 5pm
Bring the day to a close with a fun and frosty obstacle course for two!
Accessible to all, laughter guaranteed
Prizes to be won
Ski passes, entry to the Bains de Llo, prizes for local produce and other surprises!
Registration on site until 4:45pm (6? per duo)
L’événement PYÉNÉES EXPÉRIENCE Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2025-12-09 par OT DE FONT ROMEU