PYÉNÉES EXPÉRIENCE Font-Romeu-Odeillo-Via

PYÉNÉES EXPÉRIENCE

43 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13 18:30:00

Date(s) :

2025-12-13

La Grau’S Cup Départ à 17h

Clôturez la journée en beauté avec une course d’obstacles fun et givrée, à faire en duo !

Accessible à tous, rires garantis

Des lots à gagner

Des forfaits de ski, des entrées aux Bains de Llo, des dotations produits de nos producteurs locaux et d’autres surprises !

Inscriptions sur place jusqu’à 16h45 (6 € par duo)

.

English :

La Grau?S Cup: Start at 5pm

Bring the day to a close with a fun and frosty obstacle course for two!

Accessible to all, laughter guaranteed

Prizes to be won

Ski passes, entry to the Bains de Llo, prizes for local produce and other surprises!

Registration on site until 4:45pm (6? per duo)

