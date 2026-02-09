Pyer guitare et chansons Place de Teven ar Reut Mac Coyote Saint-Pabu

Pyer guitare et chansons

Place de Teven ar Reut Mac Coyote 1 Rue du Ruellou Saint-Pabu Finistère

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Rendez-vous chez Mac Coyote pour une soirée conviviale autour d’un délicieux Kig ha Farz, animée par Pyer à la guitare et en chansons ! Ambiance chaleureuse, musique live et bonne humeur au rendez-vous — et c’est gratuit ! .

