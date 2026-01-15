Pygmalion, Jean-Philippe Rameau Ensemble Masques, Olivier Fortin L’arc scène nationale Le Creusot Le Creusot

Pygmalion, Jean-Philippe Rameau Ensemble Masques, Olivier Fortin

L’arc scène nationale Le Creusot Espace François Mitterrand Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 16:00:00

fin : 2026-03-22 17:00:00

Date(s) :

2026-03-22

Opéra concert — Musique — Durée 1h — Dès 8 ans

Le chef-d’œuvre de Rameau servi sur un plateau par des chanteurs et un orchestre au top niveau.

Pygmalion était un sculpteur de Chypre qui créa un jour une statue représentant la femme idéale. Mais Pygmalion était tellement balèze et l’œuvre était tellement réussie que l’artiste en tomba fou amoureux. Grâce à l’intervention de cette bonne pâte d’Aphrodite, la statue s’anima et Pygmalion s’aperçut qu’au toucher, la douceur de la chair surpassait la dureté et la froideur du marbre.

C’est ce mythe tiré des Métamorphoses d’Ovide qui servit de base à Jean-Philippe Rameau pour composer en une semaine seulement (lui aussi était très balèze) cet exemple parfait d’opéra à la française (le genre musical, hein, pas le gâteau aux biscuits Joconde et à la ganache) qui connut, dès sa création en 1748, un succès foudroyant. Et c’est à ce sommet du répertoire baroque que l’ensemble Masques piloté par Olivier Fortin, réputé pour sa façon toute personnelle de diriger un orchestre et de choisir ses interprètes avec le plus grand soin, donne ici souffle et vie sans le concours d’Aphrodite, mais avec des solistes et des instrumentistes très loin d’être de marbre… .

L’arc scène nationale Le Creusot Espace François Mitterrand Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 55 13 11 billetterie@larcscenenationale.fr

