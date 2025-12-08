Pyjama party La Comédie du Finistère Brest

Pyjama party

La Comédie du Finistère
25 Rue de Pontaniou
Brest
Finistère

2026-01-02 10:30:00

2026-01-02 11:00:00

Date(s) :

2026-01-02 2026-01-03 2026-01-04

Préparez-vous à un voyage magique avec Pyjama Party , un conte interactif pour enfants qui vous emmène dans le monde des rêves.

Guidés par Morphée, le roi des rêves, vous découvrirez un univers où humains, animaux et créatures magiques font la fête ensemble.

Venez en pyjama, dansez, chantez et participez à l’histoire. Pyjama Party n’est pas seulement un spectacle, c’est une expérience inoubliable pour les enfants et les parents.

Alors, êtes-vous prêts à rêver avec nous ?

Informations pratiques

Durée 30 minutes

Destiné aux enfants de 1 à 5 ans.

Chaque adulte et chaque enfant doit être en possession d’une place pour assister au spectacle. .

La Comédie du Finistère
25 Rue de Pontaniou
Brest 29200
Finistère
Bretagne
+33 6 51 71 97 71

