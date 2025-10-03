Pyjama party et histoires déjantées Place de l’Église Saint-Laurent-sur-Gorre

Pyjama party et histoires déjantées Place de l'Église Saint-Laurent-sur-Gorre vendredi 3 octobre 2025.

Place de l'Église Médiathèque Ouest Limousin Saint-Laurent-sur-Gorre Haute-Vienne

Gratuit

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-03

2025-10-03

Dans le cadre de « Biblis en folie », venez écouter des histoires loufoques en pyjama, passez la soirée à la médiathèque et qui sait ? Peut-être même y aura-t-il une bataille d’oreillers ! .

Place de l’Église Médiathèque Ouest Limousin Saint-Laurent-sur-Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 54 38 03

