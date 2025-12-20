PYJAMA PARTY – LA MAISON BOINOT Niort

PYJAMA PARTY Début : 2026-02-14 à 11:00. Tarif : – euros.

Préparez-vous à un voyage magique avec Pyjama Party , un conte interactif pour enfants qui vous emmène dans le monde des rêves. Guidés par Morphée, le roi des rêves, vous découvrirez un univers où humains, animaux et créatures magiques font la fête ensemble. Venez en pyjama, dansez, chantez et participez à l’histoire. Pyjama Party n’est pas seulement un spectacle, c’est une expérience inoubliable pour les enfants et les parents. Alors, êtes-vous prêts à rêver avec nous ?

LA MAISON BOINOT 41 BOULEVARD MAIN 79000 Niort 79