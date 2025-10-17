Pyjama Party Rue du Gouérou Lampaul-Plouarzel
Pyjama Party Rue du Gouérou Lampaul-Plouarzel vendredi 17 octobre 2025.
Pyjama Party
Rue du Gouérou Médiathèque Ty Boukin Lampaul-Plouarzel Finistère
Début : 2025-10-17 20:00:00
fin : 2025-10-17 21:00:00
Date(s) :
2025-10-17
Pyjama Party à la médiathèque. Viens en pyjama et avec ton doudou écouter les histoires de la médiathèque !
Pour les 3-9 ans. .
Rue du Gouérou Médiathèque Ty Boukin Lampaul-Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 2 98 84 13 23
