Pyjama Party Rue du Gouérou Lampaul-Plouarzel

Rue du Gouérou Médiathèque Ty Boukin Lampaul-Plouarzel Finistère

Début : 2025-10-17 20:00:00

fin : 2025-10-17 21:00:00

2025-10-17

Pyjama Party à la médiathèque. Viens en pyjama et avec ton doudou écouter les histoires de la médiathèque !

Pour les 3-9 ans. .

Rue du Gouérou Médiathèque Ty Boukin Lampaul-Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 2 98 84 13 23

