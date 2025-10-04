Pyjama petit dej , lectures scéniques et interactives, éveil musical Médiathèque Roger Poudroux Saint-Leu

Pyjama petit dej , lectures scéniques et interactives, éveil musical Samedi 4 octobre, 09h00, 14h00 Médiathèque Roger Poudroux La Réunion

Début : 2025-10-04T07:00:00 – 2025-10-04T10:00:00

Fin : 2025-10-04T12:00:00 – 2025-10-04T14:00:00

Après le réveil de vos enfants, rendez-vous à la médiathèque en pyjama et avec leur doudou pour un petit déjeuner et des ateliers.

Moment d’échanges positifs et bienveillants entre parents à propos de la parentalité, de l’éducation, un espace de rencontre et de partage d’astuces, un temps pour découvrir l’autre et créer des nouveaux liens, de belles connexions …

Allon racont ensemb un zistoir

avec Nathalie Déchelette, formée aux métiers des arts vivants

Découvrez des ateliers interactifs pour faire vivre le livre autrement.

Médiathèque Roger Poudroux 185 rue Alexandre Begue Saint-Leu 97516 La Réunion La Réunion 0262262674

