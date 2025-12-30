PYJAMA POUR SIX LA DIVINE COMEDIE – SALLE 1 Paris

PYJAMA POUR SIX Début : 2026-01-29 à 21:15. Tarif : – euros.

PYJAMA POUR SIX« Il me trompe, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie… moi aussi ! »Bernard promet un week-end tranquille à sa femme… mais doit aussi fêter l’anniversaire de sa maîtresse !Pour arranger tout cela, il élabore un stratagème en entraînant son ami Robert. Tout semblait sous contrôle… jusqu’à ce que secrets, quiproquos et une exubérante femme de ménage viennent semer le chaos. Les mensonges s’accumulent, les portes claquent et chacun tente de sauver les apparences.Une comédie pleine de rebondissements, où rien ne se passe comme prévu !Comédiens : Sophia Benazzouz, Jihane Bennani, Tom Da Silva, Océane Faivre, Fabien Merlino, Aymeric NaudéAuteur : Marc CamolettiMetteur en scène : Camile Traverst

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA DIVINE COMEDIE – SALLE 1 2,RUE SAULNIER 75009 Paris 75