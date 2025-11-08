Pyjama pour six Théâtre Salle La Chaumière La Gouesnière

Pyjama pour six Théâtre

Salle La Chaumière Rue ar Goueliou La Gouesnière Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 14:30:00

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-08 2025-11-09

L’académie supérieure de théâtre de la côte d’Emeraude présente Pyjama pour six de Marc Camoletti, mise en scène par Franck Lemarié

Bernard invite sa maitresse Brigitte dans sa maison de campagne afin de ne pas la laisser seule le jour de son anniversaire.

Pour justifier cette présence que sa femme pourrait trouver bizarre, il propose en même temps à son ami Robert de venir passer le week-end , à charge pour lui de faire passer Brigitte pour sa propre maitresse.

Ce que Bernard ignore c’est que Robert est l’amant de sa femme, et que cette dernière a engagé une aide ménagère qui se prénomme également Brigitte.

Réservation au 06 60 78 76 44 .

Salle La Chaumière Rue ar Goueliou La Gouesnière 35350 Ille-et-Vilaine Bretagne

