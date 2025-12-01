Pyncher SUPERSONIC Paris

PYNCHER (22h30)

(Post punk – Manchester, UK)

Pyncher est un quatuor énergique et éclectique originaire de Manchester, qui s’est rapidement imposé comme l’un des groupes les plus électrisants du Royaume-Uni. Les membres du groupe, Sam Blakeley (chant/guitare), Harvey O’Toole (guitare solo), Jack Rainbow (batterie) et Britt Dewhurst (basse), sont plus qu’un simple groupe de musiciens : ils forment une famille très soudée. Meilleurs amis depuis l’enfance, Jack et Sam se connaissent depuis avant même de savoir marcher, et leur lien indestructible imprègne chaque note qu’ils jouent, tant en studio que sur scène.

Leur son est un mélange vibrant de pop vintage des années 50/60 (pensez aux Beatles, à Harry Nilsson) et de l’énergie brute et rebelle du garage rock moderne (The White Stripes, The Cramps). Mais ce sont leurs concerts qui les distinguent vraiment. Avec une alchimie indéniable qui se ressent autant qu’elle s’entend, Pyncher apporte une intensité et une authenticité sur scène qui rend le public fou, le poussant à se déchaîner et à se perdre dans la musique. Chaque performance est une expérience inoubliable, qui laisse les fans en redemander.

Les 3 influences : The White Stripes, Sonic Youth, The Cramps

https://open.spotify.com/artist/66NBYDmR4OTIL8AuMvKTK7

https://www.youtube.com/watch?v=XSBTJCa3kqw

Lundi 1 Décembre 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Si vous êtes fan de… Warmduscher, Snapped Ankles & Folly Group

Le samedi 10 janvier 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Public adultes.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

