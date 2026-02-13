Pyrénées d’un 3000 à l’autre MONLEON-MAGNOAC Monléon-Magnoac

Pyrénées d’un 3000 à l’autre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 20:30:00

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

Florian Jacqueminet, randonneur, grimpeur ou photographe a gravi plus de 129 sommets pyrénéens de plus de 3000 mètres en 44 courses faciles à assez difficiles. Il viendra partager en images avec nous sa passion pour les Pyrénées.

Participation libre.

Chapelle des Pénitents. .

MONLEON-MAGNOAC Chapelle des Pénitents Monléon-Magnoac 65670 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 40 08

English :

Florian Jacqueminet, hiker, climber and photographer, has climbed more than 129 Pyrenean peaks over 3000 meters in 44 easy to fairly difficult routes. He will be sharing his passion for the Pyrenees with us.

