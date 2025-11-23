PYRÉNÉES HAND CHALLENGE GYMNASE FERJOUX Saint-Gaudens

PYRÉNÉES HAND CHALLENGE

GYMNASE FERJOUX 4 Rue Victor Bougues Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-23

4 équipes 1 sommet venez voir s’affronter l’élite des clubs français

Avec la participation de deux clubs de Starligue (Montpellier Handball & Fenix Toulouse) et deux clubs de Proligue (Pau Billère Handball & Frontignan THAU HB), le Pyrénées Hand Challenge garantit un spectacle sportif de très haut niveau. Ces équipes comptent dans leurs rangs des joueurs internationaux et de futurs champions, offrant aux spectateurs l’opportunité unique de voir évoluer l’élite du handball français à Saint-Gaudens.

Le Pyrénées Hand Challenge s’inscrit dans une démarche inclusive visant à rendre le sport accessible aux plus jeunes. En marge du tournoi, un village sportif sera proposé pour découvrir des pratiques sportives parfois méconnues, rencontrer des intervenants et recevoir une information personnalisée autour du sport et de la santé.

En réunissant quatre grandes équipes du Sud de la France dans le Comminges, nous plaçons ce territoire comme un carrefour où passion, fierté et excellence se réunissent le temps d’un weekend.

Restauration, buvette et boutiques officielles prévues sur place.

Tribunes accessibles 45 minutes avant les coups d’envoi. 12 .

GYMNASE FERJOUX 4 Rue Victor Bougues Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie commingeshandball@gmail.com

English :

4 teams 1 summit: watch France’s elite clubs battle it out

German :

4 Teams 1 Gipfel: Erleben Sie, wie die Elite der französischen Vereine gegeneinander antritt

Italiano :

4 squadre 1 vertice: venite a vedere i club d’élite francesi darsi battaglia

Espanol :

4 equipos 1 cumbre: venga a ver cómo se enfrentan los clubes de élite franceses

