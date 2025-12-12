PYRÉNÉES PHARMACIE À CIEL OUVERT SALLE DU PICON Le Fousseret

PYRÉNÉES PHARMACIE À CIEL OUVERT

SALLE DU PICON 8 Place du 11 Novembre 1918 Le Fousseret Haute-Garonne

Début : 2026-01-31 17:00:00

fin : 2026-01-31 20:00:00

2026-01-31

Préparez-vous à un voyage au cœur des Pyrénées, véritable pharmacie à ciel ouvert. Robert Pujol sera votre guide.

Depuis les premiers temps de leur histoire, les Pyrénéens ont puisé les remèdes à leurs maux dans les montagnes généreuses de cette région. .

SALLE DU PICON 8 Place du 11 Novembre 1918 Le Fousseret 31430 Haute-Garonne Occitanie +33 9 64 11 77 71 service.culturel@mairie-lefousseret.fr

English :

Get ready for a journey to the heart of the Pyrenees, a veritable open-air pharmacy. Robert Pujol will be your guide.

