Pyrénées Vallées des Gaves Trail Salle des fêtes Arras-en-Lavedan

Salle des fêtes ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

« Courez un trail mystère … Nous vous donnons rendez-vous à Arras-en-Lavedan. Tout au long du parcours, nous vous promettons les meilleurs points de vue sur la Vallée des Gaves. Avec deux parcours vallonnés de 12 et 27kms, il y en aura pour tous les goûts et tous les niveaux. À partir de 19h, vous pourrez profiter à la salle des fêtes d’Arras-en-Lavedan d’un repas suivi d’une soirée dansante organisés par le Comité des Fêtes d’Arras. »

Deux distances

12 km 600 m D+ départ 15h

27 km 1200 m D+ départ 13h

Retrait des dossards dès 10h à la salle des fêtes d’Arras en Lavedan. .

Salle des fêtes ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie pvgt65@gmail.com

English :

« Run a mystery trail… We look forward to seeing you in Arras-en-Lavedan. Along the way, we promise you the best views of the Vallée des Gaves. With two hilly routes of 12 and 27kms, there’s something for every taste and level. From 7pm, you can enjoy a meal followed by dancing at the Arras-en-Lavedan village hall, organized by the Comité des Fêtes d?Arras. »

German :

« Laufen Sie einen Mystery Trail … Wir treffen uns mit Ihnen in Arras-en-Lavedan. Entlang der Strecke versprechen wir Ihnen die besten Aussichtspunkte auf das Gaves-Tal. Mit zwei hügeligen Strecken von 12 und 27 km wird für jeden Geschmack und jedes Niveau etwas dabei sein. Ab 19 Uhr können Sie in der Festhalle von Arras-en-Lavedan ein Essen mit anschließendem Tanz genießen, das vom Festkomitee von Arras organisiert wird. »

Italiano :

« Correre un percorso misterioso… Vi aspettiamo ad Arras-en-Lavedan. Lungo tutto il percorso, vi promettiamo le migliori viste sulla Vallée des Gaves. Con due percorsi collinari di 12 e 27 km, ce n’è per tutti i gusti e le capacità. A partire dalle 19.00, potrete gustare un pasto seguito da danze nella sala del villaggio di Arras-en-Lavedan, organizzate dal Comité des Fêtes d’Arras »

Espanol :

« Recorrer un camino misterioso… Te esperamos en Arras-en-Lavedan. A lo largo de todo el recorrido, le prometemos las mejores vistas sobre el Vallée des Gaves. Con dos recorridos montañosos de 12 y 27 kms, habrá para todos los gustos y capacidades. A partir de las 19.00 horas, la sala de fiestas del pueblo de Arras-en-Lavedan acogerá una comida seguida de baile, organizada por el Comité des Fêtes d’Arras »

