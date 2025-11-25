PYRENICIMES Pibrac

PYRENICIMES

GYMNASES DE LA CASTANETTE ET SALLE POLYVALENTE Pibrac Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-25

Avec le festival Pyrénicimes, c’est toute la ville de Pibrac qui se voit investie par le monde de la montagne et de la nature sauvage… Ciné-débats, salon expo photo nature, ciné-concert, loto montagnard, village gourmand & artisanal, animations, conférences…

Le festival Pyrénicimes, c’est une grande fête dédiée à la nature.

Chaque année, des personnalités de la montagne viennent nous faire partager leur passion et leur mode de vie au travers de ciné-débats passionnants.

Plusieurs temps forts illumineront le festival cette année une avant-première exceptionnelle avec Le Chant des Forêts de Vincent Munier, un ciné-concert inédit L’éternel silence en partenariat avec La Cinémathèque de Toulouse, plusieurs films nature de qualité, mais aussi un Loto montagnard qui s’annonce comme un grand moment de convivialité !

Et aussi, le village Pyrénicimes tout le week-end en partenariat avec Haute-Garonne Tourisme un marché gourmand & artisanal, de nombreux professionnels loisirs/tourisme, des animations & ateliers, des démos GRATUITES, un Salon Photo Nature unique dans la région, des conférences passionnantes, une tombola montagne… Autant d’éclairages pour amener et faire vivre la montagne & la nature à Pibrac, une petite commune pleine de charme, à 15 km à l’ouest de Toulouse. .

GYMNASES DE LA CASTANETTE ET SALLE POLYVALENTE Pibrac 31820 Haute-Garonne Occitanie contact@pyrenicimes.fr

English :

With the Pyrénicimes festival, the whole town of Pibrac is invaded by the world of mountains and wild nature… Film-debates, nature photo exhibition, film-concert, mountain bingo, gourmet & craft village, events, conferences…

German :

Mit dem Festival Pyrénicimes wird die ganze Stadt Pibrac von der Welt der Berge und der wilden Natur in Beschlag genommen… Filmdiskussionen, Ausstellung von Naturfotos, Filmkonzert, Berglotto, Feinschmecker- und Kunsthandwerksdorf, Animationen, Vorträge…

Italiano :

Con il festival Pyrénicimes, l’intera città di Pibrac viene invasa dal mondo della montagna e della natura selvaggia… Dibattiti cinematografici, mostra fotografica sulla natura, film-concerto, tombola di montagna, villaggio gastronomico e artigianale, eventi, conferenze…

Espanol :

Con el festival Pyrénicimes, toda la ciudad de Pibrac se ve invadida por el mundo de la montaña y la naturaleza salvaje… Cine-debate, exposición fotográfica sobre la naturaleza, cine-concierto, bingo de montaña, pueblo gastronómico y artesanal, eventos, conferencias…

L’événement PYRENICIMES Pibrac a été mis à jour le 2025-11-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE