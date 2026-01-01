Pythéas, l’extraordinaire astronome de Massalia Malmousque Marseille 7e Arrondissement

Pythéas, l’extraordinaire astronome de Massalia

Mercredi 28 janvier 2026 de 19h à 20h. Malmousque Chemin De la Batterie des Lions Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Les mercredis d’Endoume sont organisés par l’IMBE, en partenariat avec l’OSU Pythéas et Aix Marseille Université.

En présentiel à la station marine d’Endoume ou en visio sur le site internet, Christian Garing nous invite à plonger aux origines de l’astronomie scientifique avec Pythéas, l’extraordinaire astronome de Massalia!





Ces rencontres tous publics avec un scientifique se déroulent les derniers mercredis de chaque mois à 19h.





Les conférences de 45 minutes sont suivies de 15 minutes d’échanges avec le public et les internautes. .

Malmousque Chemin De la Batterie des Lions Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 17 09 86 43 carole.borchiellini@imbe.fr

English :

Endoume Wednesdays are organized by IMBE, in partnership with OSU Pythéas and Aix Marseille University.

