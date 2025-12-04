« Q » hommage à Quincy Jones et à la Great Black Music Evron Évron

« Q » hommage à Quincy Jones et à la Great Black Music

Evron Évron

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-12-04 20:30:00

fin : 2025-12-04 22:00:00

2025-12-04

Les professeurs du Conservatoire vous proposent un spectacle inédit autour de la figure de Quincy Jones.

Ce spectacle rend hommage à la richesse artistique de Quincy Jones, surnommé Q . Il met en lumière ses multiples facettes compositeur, créateur de musiques de films et de séries, arrangeur hors pair et producteur visionnaire.

Il célèbre aussi l’homme engagé, fervent défenseur des droits civiques. Imaginé par les professeur(e)s du Conservatoire des Coëvrons, ce spectacle hybride mêle concert, théâtre et danse pour honorer cette figure majeure de la musique des XXe et XXIe siècles.

Tout public, tarif unique: 5 €, gratuit pour les élèves du Conservatoire. .

Evron Boulevard du Maréchal Juin Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 01 94 76 billetterie@coevrons.fr

English :

The Conservatoire’s teachers present an original show based on the figure of Quincy Jones.

German :

Die Lehrer des Konservatoriums bieten Ihnen eine ganz neue Show rund um die Figur des Quincy Jones.

Italiano :

Gli insegnanti del Conservatorio mettono in scena un nuovo spettacolo basato su Quincy Jones.

Espanol :

Profesores del Conservatorio pondrán en escena un espectáculo original basado en Quincy Jones.

L’événement « Q » hommage à Quincy Jones et à la Great Black Music Évron a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons