Q&A Session French Tech Central – Droit du Numérique, French Tech Central Lille, Lille

Q&A Session French Tech Central – Droit du Numérique Jeudi 30 avril, 10h00 French Tech Central Lille Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-30T10:00:00+02:00 – 2026-04-30T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-30T10:00:00+02:00 – 2026-04-30T12:00:00+02:00

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Place aux sessions Q&A. L’idée ? 1h30 de micro ouvert pour répondre à vos problématiques concrètes : un temps d’échange 100% libre, sans tabou, pour lever les blocages qui freinent votre croissance.

Pour cette grande première, on s’attaque à un morceau complexe mais vital : le .

Nous avons le plaisir d’accueillir Benjamin Mourot, Avocat Associé chez Bignon Lebray.

Zéro PowerPoint. 100% interactif. Venez avec vos doutes et repartez avec des solutions :

: « Comment protéger mon idée sans MVP ? »

& : « À qui appartient le code généré par IA ou un freelance ? »

: « RGPD : suis-je vraiment dans les clous pour scaler ? »

: « Levée de fonds : quels sont les red flags juridiques ? »

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: French Tech Central Lille

: Jeudi 30 avril <

: 10h30 – 12h00 (Ouverture des portes dès 10h00)

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French Tech Central Lille 211 allée Marie Léonie Vanhoutte, 1 place de Saintignon Bâtiment Lucio étage, 59000 Lille Lille 59000 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://airtable.com/app7Vgkq4pnV2kjP9/shr7NfR3ahOQlFw2c »}]

Événement La French Tech