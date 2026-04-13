Q&A Session French Tech Central – Droit du Numérique, French Tech Central Lille, Lille
Q&A Session French Tech Central – Droit du Numérique, French Tech Central Lille, Lille jeudi 30 avril 2026.
Q&A Session French Tech Central – Droit du Numérique Jeudi 30 avril, 10h00 French Tech Central Lille Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-30T10:00:00+02:00 – 2026-04-30T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-30T10:00:00+02:00 – 2026-04-30T12:00:00+02:00
: ̀ !
Place aux sessions Q&A. L’idée ? 1h30 de micro ouvert pour répondre à vos problématiques concrètes : un temps d’échange 100% libre, sans tabou, pour lever les blocages qui freinent votre croissance.
Pour cette grande première, on s’attaque à un morceau complexe mais vital : le .
Nous avons le plaisir d’accueillir Benjamin Mourot, Avocat Associé chez Bignon Lebray.
Zéro PowerPoint. 100% interactif. Venez avec vos doutes et repartez avec des solutions :
: « Comment protéger mon idée sans MVP ? »
& : « À qui appartient le code généré par IA ou un freelance ? »
: « RGPD : suis-je vraiment dans les clous pour scaler ? »
: « Levée de fonds : quels sont les red flags juridiques ? »
❗ :
: French Tech Central Lille
: Jeudi 30 avril <
: 10h30 – 12h00 (Ouverture des portes dès 10h00)
, ̂ ̀ ?
French Tech Central Lille 211 allée Marie Léonie Vanhoutte, 1 place de Saintignon Bâtiment Lucio étage, 59000 Lille Lille 59000 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://airtable.com/app7Vgkq4pnV2kjP9/shr7NfR3ahOQlFw2c »}]
Événement La French Tech
À voir aussi à Lille (Nord)
- Pulse !, Opéra, Lille 14 avril 2026
- Ye Vagabonds et Sorcha Richardson en concert, L’Aéronef, Lille 14 avril 2026
- Ciné-concert surprise avec Samvel Piano – Ciné Lille-Sud, Le Grand Sud, Lille 15 avril 2026
- Du théâtre à Chèvreville, Théâtre Le Petit Jacques, Lille 15 avril 2026
- Atelier en continu « Le vivant à la loupe » / à la Pouponnière, La Pouponnière de Wazemmes, Lille 15 avril 2026