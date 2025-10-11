Qairo Espace Beausoleil Pont-Péan

Qairo Espace Beausoleil Pont-Péan samedi 11 octobre 2025.

Qairo Espace Beausoleil Pont-Péan Samedi 11 octobre, 20h30 Ille-et-Vilaine

tarif C 10€/8€/7€/6€

Authentique fusion entre le flamenco, la musique turque et les influences orientales, leurs compositions enrichies de sonorités électroniques forment un territoire unique d’expression multiculturelle.

Authentique fusion entre le flamenco, la musique turque et les influences orientales, leurs compositions enrichies de sonorités électroniques constituent un territoire unique d’expression multiculturelle. La danse y tient une place essentielle, comme un instrument à part entière.

Pour les 5 membres de Qairo, le voyage est essentiel à la création, la diversité est une richesse et la musique fédère les peuples. Leurs morceaux sont le fruit d’un métissage élaboré où les styles s’entremêlent harmonieusement. Nous sommes transportés sur une Route des épices contemporaine où le chant en espagnol cohabite avec l’oud et la clarinette turque, sur fond de grooves dansants. Une musique sans frontières – entre Israël Fernández, Ladaniva et Balkan Beat Box – qui s’exprime sur scène tout autant que sur disque.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-11T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-11T22:00:00.000+02:00

1

https://espacebeausoleil.fr/ https://www.vostickets.net/billet/FR/representation-ESPACE_BEAUSOLEIL-28388-0.wb?REFID=MfUHAAAAAAAzAA

Espace Beausoleil allée de la mine 35131 Pont-Péan Tellé Pont-Péan 35131 Ille-et-Vilaine

espacebeausoleil@pontpean.bzh 0299057563