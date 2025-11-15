Qhapaq Ñan – Grand chemin Inka Théâtre Mandapa Paris Samedi 15 novembre, 20h30 Plein tarif 25 EUR

tarif réduit 20 EUR

tarif enfant 10 EUR

Le spectacle de Peru Inka est un voyage musical qui transporte le spectateur d’une province à l’autre du Pérou, de l’Équateur ou de la Bolivie par le jeu des musiciens…

Il s’agit de musique de l’Amérique du Sud et plus particulièrement des Andes et de l’Amazonie péruvienne. Les textes des chansons sont chantés en castillan et dans des langues indiennes comme le quechua et l’aymara. Les instruments de musique sont très variés. Ils jouent aussi bien la « Quena » et la « zampoña que le Charango, le Cajon , le bombo qui sont les instruments de base, mais aussi le « pututo », ou les « chakchas »

Le spectacle de Peru Inka est un voyage musical qui transporte le spectateur d’une province à l’autre du Pérou, de l’Equateur ou de la Bolivie par le jeu des musiciens devenant tantôt danseurs, tantôt comédiens. Leur spectacle témoigne de la richesse des cultures Quechua et Aymara, où hommages, chants, danses et cérémonies se succèdent. Tour à tour, les musiciens apparaissent avec des coiffures insolites et des tenues inattendues originaires de la région du thème interprété.

Hommes et musiciens du XX sème siècle, Peru Inka affirme son attachement à la terre et au respect des ancêtres. Dans leur spectacle, les musiciens racontent en musique la vie de leur peuple avec beaucoup d’authenticité, de spontanéité, de convivialité, de couleur, de chaleur et d’émotion qu’ils transmettent au public.

https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.centre-mandapa.fr/event-details/qhapaq-nan-grand-chemin-inka 0145899900 lemandapa@gmail.com

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013

lemandapa@gmail.com 01 45 89 99 00