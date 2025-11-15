Qhapaq Ñan – Grand chemin Inka Théâtre Mandapa Paris

« Quelle allégresse, quel bonheur de suivre les Peru Inka sur les pistes péruviennes, dans les hauts plateaux ou au bord du lac Titicaca : dans cette fête profane et spontanée, provocante et folle, colorée, terriblement authentique… Ils nous apportent l’expression brutale de leur culture, sans fioritures, comme un document… Il n’a pas de prix…

Les Peru Inka font d’abord la fête pour eux, entre eux, et ils trouvent dans cette complicité un plaisir si manifeste que le spectateur, séduit, exulte et pénètre avec eux dans ce délire de la joie retrouvée » SUD-OUEST.

ENRIQUE CALIXTO, Originaire des Andes centrales du Pérou (Sicaya, Huancayo) il commence à développer ses aptitudes de chanteur auprès de la chanson sociale, en chantant pour les populations des quartiers pauvres de la périphérie de Lima. Apres des années d’activités avec des groupes de musique traditionnelle, il arrive en France pour fonder le groupe Peru Inka.

CARLOS DELGADO, Originaire de Pucallpa, en Amazonie péruvienne, sensibilisé par son entourage familial et collégien, il apprend à s’exprimer artistiquement par les flûtes péruviennes et le théâtre. À son arrivée en France fonda le groupe Peru Inka avec d’autres amis.

MANUEL ROMERO, Né a Juli, sur les bords du Lac Titicaca au Pérou, Mañuco se consacre à la musique populaire andine et latino-américaine depuis son enfance. Dès l’adolescence, il intègre différents groupes, et part en Europe pour s’intégrer et entamer une tournée avec le groupe Peru Inka.

MIGUEL OSORIO, Originaire de Lucanas , dans les Andes péruviennes. C’est en écoutant jouer ses ainés qu’il apprit à jouer la guitare, le Charango et ensuite la mandoline. Durant toute sa jeunesse, il participe à de nombreuses manifestations culturelles et fêtes populaires traditionnelles au Pérou. Après avoir fondé son premier groupe « ALTURAS», il entame une tournée en Europe et rejoint le groupe Peru Inka

VICTOR RODRIGUEZ, Originaire de Lima, aux bords de l’océan pacifique. Pendant ses études, il intègre une troupe de théâtre populaire, activité qui lui permettra par la suite de découvrir les troupes traditionnelles de musiciens joueurs de SIKU (flûte de pan andine) appelée aussi zampoña. C’est lors d’une tournée au Pérou qu’il va rencontrer et intégrer le groupe Peru Inka.

JONATHAN DELGADO, Originaire de Lima avec des ascendants d’Amazonie par son père et des Andes centrales par sa mère. Il est sensibilisé assez jeune par la musique traditionnelle tantôt amazonienne, tantôt andine. Venu en France pour faire des études, il va intégrer Peru Inka (ses oncles de cœur).

Il s’agit de musique de l’Amérique du Sud et plus particulièrement des Andes et de l’Amazonie péruvienne. Les textes des chansons sont chantés en castillan et dans des langues indiennes comme le quechua et l’aymara. Les instruments de musique sont très variés. Ils jouent aussi bien la « Quena » et la « zampoña que le Charango, le Cajon , le bombo qui sont les instruments de base, mais aussi le « pututo », ou les « chakchas »

Le spectacle de Peru Inka est un voyage musical qui transporte le spectateur d’une province à l’autre du Pérou, de l’Equateur ou de la Bolivie par le jeu des musiciens devenant tantôt danseurs, tantôt comédiens. Leur spectacle témoigne de la richesse des cultures Quechua et Aymara, où hommages, chants, danses et cérémonies se succèdent. Tour à tour, les musiciens apparaissent avec des coiffures insolites et des tenues inattendues originaires de la région du thème interprété.

Hommes et musiciens du XX sème siècle, Peru Inka affirme son attachement à la terre et au respect des ancêtres. Dans leur spectacle, les musiciens racontent en musique la vie de leur peuple avec beaucoup d’authenticité, de spontanéité, de convivialité, de couleur, de chaleur et d’émotion qu’ils transmettent au public.

Le samedi 15 novembre 2025

de 20h30 à 22h00

payant tarif enfant : 10 EUR

tarif réduit : 20 EUR

plein tarif : 25 EUR Tout public.

Théâtre Mandapa 6 Rue Wurtz 75013 Créé en 1975 par Milena Salvini et Roger Filipuzzi, pluriculturel et polyvalent, le Mandapa offre un large panorama de spectacles du monde (musiques, danses, contes), dans leurs formes traditionnelles et ouvertes sur la création contemporaine.Paris

