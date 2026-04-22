Qi Gong à l’écomusée de la baie du Mont Saint-Michel Ecomusée de la Baie Vains
Qi Gong à l’écomusée de la baie du Mont Saint-Michel Ecomusée de la Baie Vains mardi 11 août 2026.
Vains
Qi Gong à l’écomusée de la baie du Mont Saint-Michel
Ecomusée de la Baie 1 route du Grouin du Sud Vains Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 09:30:00
fin : 2026-08-11 12:30:00
Date(s) :
2026-08-11
Respirez, relâchez, renouvelez-vous face au Mont Saint-Michel une journée en plein air pour délier le corps, apaiser l’esprit, partager un moment simple au jardin et repartir profondément régénéré. .
Ecomusée de la Baie 1 route du Grouin du Sud Vains 50300 Manche Normandie +33 6 95 82 10 93 nathalie.gogo.pro@icloud.com
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English : Qi Gong à l’écomusée de la baie du Mont Saint-Michel
L’événement Qi Gong à l’écomusée de la baie du Mont Saint-Michel Vains a été mis à jour le 2026-04-22 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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