Qi Gong à l’écomusée de la baie du Mont Saint-Michel Ecomusée de la Baie Vains

Vains

Qi Gong à l’écomusée de la baie du Mont Saint-Michel

Ecomusée de la Baie 1 route du Grouin du Sud Vains Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 09:30:00

fin : 2026-08-11 12:30:00

Date(s) :

2026-08-11

Respirez, relâchez, renouvelez-vous face au Mont Saint-Michel une journée en plein air pour délier le corps, apaiser l’esprit, partager un moment simple au jardin et repartir profondément régénéré. .

Ecomusée de la Baie 1 route du Grouin du Sud Vains 50300 Manche Normandie +33 6 95 82 10 93 nathalie.gogo.pro@icloud.com

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English : Qi Gong à l’écomusée de la baie du Mont Saint-Michel

L’événement Qi Gong à l’écomusée de la baie du Mont Saint-Michel Vains a été mis à jour le 2026-04-22 par OT MSM Normandie BIT Genêts