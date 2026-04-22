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Qi Gong à l’écomusée de la baie du Mont Saint-Michel Ecomusée de la Baie Vains

Qi Gong à l’écomusée de la baie du Mont Saint-Michel Ecomusée de la Baie Vains

Qi Gong à l’écomusée de la baie du Mont Saint-Michel Ecomusée de la Baie Vains mardi 11 août 2026.

Lieu : Ecomusée de la Baie

Adresse : 1 route du Grouin du Sud

Ville : 50300 Vains

Département : Manche

Début : mardi 11 août 2026

Fin : mardi 11 août 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Vains

Qi Gong à l’écomusée de la baie du Mont Saint-Michel

Ecomusée de la Baie 1 route du Grouin du Sud Vains Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 09:30:00
fin : 2026-08-11 12:30:00

Date(s) :
2026-08-11

Respirez, relâchez, renouvelez-vous face au Mont Saint-Michel une journée en plein air pour délier le corps, apaiser l’esprit, partager un moment simple au jardin et repartir profondément régénéré.   .

Ecomusée de la Baie 1 route du Grouin du Sud Vains 50300 Manche Normandie +33 6 95 82 10 93  nathalie.gogo.pro@icloud.com

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English : Qi Gong à l’écomusée de la baie du Mont Saint-Michel

L’événement Qi Gong à l’écomusée de la baie du Mont Saint-Michel Vains a été mis à jour le 2026-04-22 par OT MSM Normandie BIT Genêts

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