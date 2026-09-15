Qi gong à Saint Goustan Salle du Sablen Auray

Informations pratiques

Auray

Qi gong à Saint Goustan

Salle du Sablen 12 Rue du Sablen Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 17:45:00

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16

L’association propose à la rentrée un cours de Qi gong à un nouvel horaire.

Rendez-vous avec Janig HELAINE, professeur de Qi gong et méditation diplômée et expérimentée.

Renseignements et inscriptions par téléphone .

Salle du Sablen 12 Rue du Sablen Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 6 51 76 60 01

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English :

L’événement Qi gong à Saint Goustan Auray a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon