Qi gong à Saint Goustan Salle du Sablen Auray
mercredi 16 septembre 2026 · Salle du Sablen · Auray
Informations pratiques
Auray
Qi gong à Saint Goustan
Salle du Sablen 12 Rue du Sablen Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 17:45:00
fin : 2026-09-16
Date(s) :
2026-09-16
L’association propose à la rentrée un cours de Qi gong à un nouvel horaire.
Rendez-vous avec Janig HELAINE, professeur de Qi gong et méditation diplômée et expérimentée.
Renseignements et inscriptions par téléphone .
Salle du Sablen 12 Rue du Sablen Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 6 51 76 60 01
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English :
L’événement Qi gong à Saint Goustan Auray a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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