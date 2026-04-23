Qi Gong au bord de l’eau La Coquille
Qi Gong au bord de l’eau La Coquille mardi 7 juillet 2026.
La Coquille
Qi Gong au bord de l’eau
Etang de la Barde La Coquille Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-07-14 11:15:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28
Gymnastique traditionnelle chinoise. Proposition de mouvements doux, étirements, automassage. Détente garantie .
Etang de la Barde La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 51 98 94
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English : Qi Gong au bord de l’eau
L’événement Qi Gong au bord de l’eau La Coquille a été mis à jour le 2026-04-23 par Isle-Auvézère
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