La Coquille

Qi Gong au bord de l’eau

Etang de la Barde La Coquille Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-07-14 11:15:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28

Gymnastique traditionnelle chinoise. Proposition de mouvements doux, étirements, automassage. Détente garantie .

Etang de la Barde La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 51 98 94

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English : Qi Gong au bord de l’eau

L’événement Qi Gong au bord de l’eau La Coquille a été mis à jour le 2026-04-23 par Isle-Auvézère