QI GONG & BRUNCH Domaine de Montjoie Ramonville Ramonville-Saint-Agne
dimanche 4 octobre 2026 · Domaine de Montjoie Ramonville · Ramonville-Saint-Agne
Informations pratiques
Ramonville-Saint-Agne
QI GONG & BRUNCH
Domaine de Montjoie Ramonville 63 Avenue de l’Aeropostale Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 10:00:00
fin : 2026-10-04 13:30:00
Date(s) :
2026-10-04
Le temps d’une matinée, Véronique Berthier vous invite à découvrir le Qi Gong, une pratique ancestrale chinoise mêlant mouvements lents et respiration.
Qi Gong + Brunch = un dimanche de douceur à Montjoie !
Après avoir réveillé votre corps avec une séance de Qi Gong, place au brunch Montjoie. Un buffet sucré & salé à volonté pour prolonger la matinée comme il se doit.
Qi Gong et/ou brunch, à vous de choisir ! Les deux sont réservables séparément.
Le nombre de place est limité, réservez dès à présent via notre site web. .
Domaine de Montjoie Ramonville 63 Avenue de l’Aeropostale Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie
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English :
For one morning, Véronique Berthier invites you to discover Qigong, an ancient Chinese practice that combines slow movements and breathing.
L’événement QI GONG & BRUNCH Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-09-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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