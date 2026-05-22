QI GONG & BRUNCH Domaine de Montjoie Ramonville Ramonville-Saint-Agne

Informations pratiques

Ramonville-Saint-Agne

QI GONG & BRUNCH

Domaine de Montjoie Ramonville 63 Avenue de l’Aeropostale Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 10:00:00

fin : 2026-10-04 13:30:00

Date(s) :

2026-10-04

Le temps d’une matinée, Véronique Berthier vous invite à découvrir le Qi Gong, une pratique ancestrale chinoise mêlant mouvements lents et respiration.

Qi Gong + Brunch = un dimanche de douceur à Montjoie !

Après avoir réveillé votre corps avec une séance de Qi Gong, place au brunch Montjoie. Un buffet sucré & salé à volonté pour prolonger la matinée comme il se doit.

Qi Gong et/ou brunch, à vous de choisir ! Les deux sont réservables séparément.

Le nombre de place est limité, réservez dès à présent via notre site web. .

Domaine de Montjoie Ramonville 63 Avenue de l’Aeropostale Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

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English :

For one morning, Véronique Berthier invites you to discover Qigong, an ancient Chinese practice that combines slow movements and breathing.

L’événement QI GONG & BRUNCH Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-09-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE