Qi Gong conférence, atelier et stage Munster

Foyer Saint Léger Munster Haut-Rhin
Découvrez le Qi Gong Santé avec le Professeur Lu Zhengdao, en Alsace pour la 1¿¿ fois !
Conférence et stage à Munster, ouverts à tous et traduits en français.
Thème Auto-soin en profondeur sérénité, souplesse, santé du cœur.
Contact Soazic Le Tallec 06 80 23 44 71.
Le centre Qi Gong vous invite à pratiquer et expérimenter à leurs côtés les outils énergétiques efficaces du Qi Gong Santé que le Professeur Lu Zhengdao transmet depuis plus de 30 ans en Chine et à l’étranger.
C’est la première fois qu’il viens en Alsace.
• Au Foyer Saint Léger à Munster
• Intégralement traduit en français
– Conférence et stage OUVERTS à tous
– Pratique accessible aux débutants.
• Thème de la conférence et du stage
– Auto-soin en profondeur par le Qi Gong, Héritage de la culture chinoise de la santé;
– Quelle est la place de cet art traditionnel de Santé en Chine?
– exemple et témoignage d’un praticien chinois
• 3 axes de pratique
– Installez un nouvel état d’esprit serein (au quotidien et en cas de problèmes de santé). Evacuez le stress et l’anxiété de la vie quotidienne.
– Nettoyez et Nourrissez profondément vos articulations pour gagner en confort, en mobilité, en souplesse.
– Préserver et entretenez vos fonctions cardiaques et vos vaisseaux.
• Assistez à 1 ou 6 journées à votre convenance.
>Demandez la fiche d’inscription pour les 4 jours de stage !
• CONTACTEZ Soazic Le Tallec
ANIMATRICE SPORTIVE Qi Gong et Pilates
Cours hebdomadaires région mulhousienne
Stages et traduction
+33 (0)6 80 23 44 71
soazicg@yahoo.com
• Logement possible Au Grand Hôtel de Munster
1, place de la Gare
68140 MUNSTER
Tél. 0389773037
email contact@grand-hotel-munster.fr .
English :
Discover Health Qi Gong with Professor Lu Zhengdao, in Alsace for the 1st time!
Conference and workshop in Munster, open to all and translated into French.
Theme: In-depth self-care serenity, flexibility, heart health.
Contact: Soazic Le Tallec ? 06 80 23 44 71.
German :
Entdecken Sie das Gesundheits-Qi Gong mit Professor Lu Zhengdao, zum ersten Mal im Elsass!
Vortrag und Workshop in Munster, offen für alle und ins Französische übersetzt.
Thema: Tiefenwirksame Selbstbehandlung ? Gelassenheit, Flexibilität, Gesundheit des Herzens.
Kontakt: Soazic Le Tallec ? 06 80 23 44 71.
Italiano :
Scoprite il Qi Gong della salute con il professor Lu Zhengdao, per la prima volta in Alsazia!
Conferenza e workshop a Munster, aperti a tutti e tradotti in francese.
Tema: cura approfondita di sé, serenità, flessibilità, salute del cuore.
Contatto: Soazic Le Tallec ? 06 80 23 44 71.
Espanol :
Descubra el Qi Gong de la Salud con el profesor Lu Zhengdao, ¡por primera vez en Alsacia!
Conferencia y taller en Munster, abiertos a todos y traducidos al francés.
Tema: Autocuidado en profundidad ? serenidad, flexibilidad, salud del corazón.
Contacto: Soazic Le Tallec ? 06 80 23 44 71.
