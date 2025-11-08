Qi Gong conférence, atelier et stage Munster

Qi Gong conférence, atelier et stage

Foyer Saint Léger Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-08

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-08 2025-11-10

Découvrez le Qi Gong Santé avec le Professeur Lu Zhengdao, en Alsace pour la 1¿¿ fois !

Conférence et stage à Munster, ouverts à tous et traduits en français.

Thème Auto-soin en profondeur sérénité, souplesse, santé du cœur.

Contact Soazic Le Tallec 06 80 23 44 71.

Le centre Qi Gong vous invite à pratiquer et expérimenter à leurs côtés les outils énergétiques efficaces du Qi Gong Santé que le Professeur Lu Zhengdao transmet depuis plus de 30 ans en Chine et à l’étranger.

C’est la première fois qu’il viens en Alsace.

• Au Foyer Saint Léger à Munster

• Intégralement traduit en français

– Conférence et stage OUVERTS à tous

– Pratique accessible aux débutants.

• Thème de la conférence et du stage

– Auto-soin en profondeur par le Qi Gong, Héritage de la culture chinoise de la santé;

– Quelle est la place de cet art traditionnel de Santé en Chine?

– exemple et témoignage d’un praticien chinois

• 3 axes de pratique

– Installez un nouvel état d’esprit serein (au quotidien et en cas de problèmes de santé). Evacuez le stress et l’anxiété de la vie quotidienne.

– Nettoyez et Nourrissez profondément vos articulations pour gagner en confort, en mobilité, en souplesse.

– Préserver et entretenez vos fonctions cardiaques et vos vaisseaux.

• Assistez à 1 ou 6 journées à votre convenance.

>Demandez la fiche d’inscription pour les 4 jours de stage !

• CONTACTEZ Soazic Le Tallec

ANIMATRICE SPORTIVE Qi Gong et Pilates

Cours hebdomadaires région mulhousienne

Stages et traduction

+33 (0)6 80 23 44 71

soazicg@yahoo.com

• Logement possible Au Grand Hôtel de Munster

1, place de la Gare

68140 MUNSTER

Tél. 0389773037

email contact@grand-hotel-munster.fr .

English :

Discover Health Qi Gong with Professor Lu Zhengdao, in Alsace for the 1st time!

Conference and workshop in Munster, open to all and translated into French.

Theme: In-depth self-care serenity, flexibility, heart health.

Contact: Soazic Le Tallec ? 06 80 23 44 71.

German :

Entdecken Sie das Gesundheits-Qi Gong mit Professor Lu Zhengdao, zum ersten Mal im Elsass!

Vortrag und Workshop in Munster, offen für alle und ins Französische übersetzt.

Thema: Tiefenwirksame Selbstbehandlung ? Gelassenheit, Flexibilität, Gesundheit des Herzens.

Kontakt: Soazic Le Tallec ? 06 80 23 44 71.

Italiano :

Scoprite il Qi Gong della salute con il professor Lu Zhengdao, per la prima volta in Alsazia!

Conferenza e workshop a Munster, aperti a tutti e tradotti in francese.

Tema: cura approfondita di sé, serenità, flessibilità, salute del cuore.

Contatto: Soazic Le Tallec ? 06 80 23 44 71.

Espanol :

Descubra el Qi Gong de la Salud con el profesor Lu Zhengdao, ¡por primera vez en Alsacia!

Conferencia y taller en Munster, abiertos a todos y traducidos al francés.

Tema: Autocuidado en profundidad ? serenidad, flexibilidad, salud del corazón.

Contacto: Soazic Le Tallec ? 06 80 23 44 71.

