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AGENDA · Le Tréport

Qi Gong dans le jardin Les Bucoliques Le Tréport

mercredi 8 juillet 2026 · Les Bucoliques · Le Tréport

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
12:15:00
Lieu
Les Bucoliques
Adresse
87B Rue Alexandre Papin
Ville
76470 Le Tréport
Département
Seine-Maritime
Tarif

Le Tréport

Qi Gong dans le jardin

Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 12:15:00
fin : 2026-07-08 13:00:00

Date(s) :
2026-07-08

Qi Gong dans le jardin avec Léa. Tarif 8€   .

Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 72 71 24 21  librairie@lesbucoliques.fr

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English : Qi Gong dans le jardin

L’événement Qi Gong dans le jardin Le Tréport a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers

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