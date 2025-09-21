Qi Gong de l’automne Maison des associations salle du haut Lanvéoc

Qi Gong de l’automne Maison des associations salle du haut Lanvéoc dimanche 21 septembre 2025.

Qi Gong de l’automne

Maison des associations salle du haut 4 Rue de Tal Ar Groas Lanvéoc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 16:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Les cinq saisons de l’énergie

Une journée dédié à la pratique du Qigong. .

Maison des associations salle du haut 4 Rue de Tal Ar Groas Lanvéoc 29160 Finistère Bretagne +33 6 68 33 13 94

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Qi Gong de l’automne Lanvéoc a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime