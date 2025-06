Qi Gong de l’été La Petite-Pierre 1 juillet 2025 09:00

Bas-Rhin

Qi Gong de l’été rue principale La Petite-Pierre Bas-Rhin

Début : Jeudi 2025-07-01 09:00:00

fin : 2025-08-31 10:00:00

2025-07-01

Plongez dans une parenthèse de sérénité et d’harmonie en découvrant le Qi Gong, un art énergétique chinois ancestral, au cœur du Jardin des Païens, un lieu où nature et spiritualité se rencontrent.

Le Qi Gong est une pratique douce alliant mouvements lents, respiration consciente et concentration. Il vise à faire circuler librement l’énergie vitale — le Qi — dans le corps, renforçant ainsi la vitalité, apaisant le mental et cultivant la pleine présence.

Dans le cadre apaisant du Jardin des Païens, chaque séance devient une invitation à se reconnecter à soi-même et aux éléments. Que vous soyez débutant curieux ou pratiquant expérimenté, ce cadre enchanteur vous permettra de goûter à une expérience profonde de bien-être. .

rue principale

La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 6 61 45 33 05 amielsabine67@gmail.com

English :

Immerse yourself in a moment of serenity and harmony by discovering Qi Gong, an ancestral Chinese energy art, in the heart of the Jardin des Païens, a place where nature and spirituality meet.

German :

Entdecken Sie Qi Gong, eine uralte chinesische Energiekunst, im Herzen des Jardin des Païens, einem Ort, an dem sich Natur und Spiritualität begegnen.

Italiano :

Immergetevi in un momento di serenità e armonia scoprendo il Qi Gong, un’arte energetica cinese ancestrale, nel cuore del Jardin des Païens, un luogo dove natura e spiritualità si incontrano.

Espanol :

Sumérjase en un momento de serenidad y armonía descubriendo el Qi Gong, arte energético ancestral chino, en el corazón del Jardin des Païens, lugar de encuentro entre naturaleza y espiritualidad.

