Qi Gong en plein air : harmonie du corps et de l’esprit Parc de la Butte du Chapeau Rouge Paris mardi 7 octobre 2025.

Le Qi Gong, gymnastique traditionnelle chinoise, est bien plus qu’un simple exercice physique : c’est une discipline complète qui vise à renforcer l’énergie vitale, améliorer la souplesse, apaiser l’esprit et favoriser l’équilibre intérieur. En associant des mouvements fluides, des exercices respiratoires et une pleine conscience du souffle, cette pratique invite à une reconnexion profonde avec soi-même.

Proposée en plein air, cette séance permet de profiter des bienfaits de la nature tout en cultivant la sérénité. Accessible à tous les âges et tous les niveaux, le Qi Gong est idéal pour entretenir sa santé, réduire le stress et retrouver une vitalité durable.

Une belle occasion de prendre soin de soi, dans une ambiance conviviale et ressourçante.

L’Accorderie de Paris 19 vous invite à une séance de Qi Gong en plein air, une pratique douce et millénaire qui allie mouvements lents, respiration maîtrisée et concentration.

Une parenthèse bien-être accessible à tous, dans un cadre naturel propice à la détente.

Le mardi 07 octobre 2025

de 15h30 à 16h30

gratuit

Entrée libre

Nombre de places limité à 30 personnes

Informations: naimaacorderie19@gmail.com

Public adultes. A partir de 60 ans.

Date(s) : 2025-10-07T15:30:00+02:00_2025-10-07T16:30:00+02:00

Parc de la Butte du Chapeau Rouge 5, avenue Debidour 75019 Paris

https://www.accorderie.fr/accorderie-paris-19eme/