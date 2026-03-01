Qi gong en plein air

1 route du Pèlerin Montlauzun Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 09:30:00

fin : 2026-03-29 10:30:00

Date(s) :

2026-03-29

Venez découvrir et pratiquer le Qi gong dans un écrin de verdure

Venez découvrir et pratiquer le Qi gong dans un écrin de verdure. Un dimanche par mois en fonction de la météo.

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1 route du Pèlerin Montlauzun 46800 Lot Occitanie +33 6 86 77 52 56

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English :

Discover and practice Qi gong in a green setting

L’événement Qi gong en plein air Montlauzun a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Cahors Vallée du Lot