Qi Gong en pleine nature

Route du Sudel Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-19 10:00:00

fin : 2026-04-26 11:00:00

Date(s) :

2026-04-19 2026-04-26

Venez réveiller votre vitalité et apaiser votre mental en pratiquant le Qi Gong dans un cadre naturel, autour de l’arbre remarquable du Schimmel. Mouvement accessible (débutant y compris) sans prérequis pour un public adulte uniquement. Prévoir une tenue souple et bonne humeur. Sur inscription par sms.

Venez réveiller votre vitalité et apaiser votre mental en pratiquant le Qi Gong dans un cadre naturel. Mouvement accessible (débutant y compris) sans prérequis pour un public adulte uniquement. Prévoir une tenue souple et bonne humeur. Inscription obligatoire par sms. .

Route du Sudel Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 6 19 77 51 52

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English :

Awaken your vitality and calm your mind by practicing Qi Gong in a natural setting, around the remarkable Schimmel tree. Accessible movement (including beginners) with no prerequisites, for adults only. Bring flexible clothing and a good mood. Registration by sms.

L’événement Qi Gong en pleine nature Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach