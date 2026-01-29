QI GONG ET MÉDECINE CHINOISE rue du Pré de la Foire Villefort

QI GONG ET MÉDECINE CHINOISE

rue du Pré de la Foire Salle polyvalente Villefort Lozère

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

2026-01-31

QI GONG ET MÉDECINE CHINOISE avec Jessica Strelec et Jonathan Loyal

Bien préparer le printemps en saisissant la dynamique de l’intersaison pour harmoniser sa santé. L’intersaison est la période de transformation qui se situe entre deux saisons.

Qu’est-ce Le Yang Sheng, littéralement nourrir la vie ?

Des conseils simples à mettre en œuvre au quotidien.

rue du Pré de la Foire Salle polyvalente Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 82 01 60 69 contact@frpv48.fr

English :

QI GONG AND CHINESE MEDICINE with Jessica Strelec and Jonathan Loyal

Prepare for spring by seizing the dynamics of the off-season to harmonize your health. The off-season is the period of transformation between two seasons.

What is Yang Sheng, literally nourishing life ?

Simple advice for everyday use.

