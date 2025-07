Qi Gong et Méditation Vallée de Pont D’Arm Plounévez-Lochrist

Qi Gong et Méditation Vallée de Pont D’Arm Plounévez-Lochrist samedi 16 août 2025.

Qi Gong et Méditation

Vallée de Pont D’Arm Rue Pont d’Arm Plounévez-Lochrist Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-16 09:30:00

fin : 2025-08-16 11:30:00

Date(s) :

2025-08-16

Qi gong & Respiration Coach-Respiration® Adultes (à partir de 16 ans) / Au cours de ce parcours d’environ 1,5 kms, en pleine nature dans cette belle vallée de pont d’Arm, nous allons dans un premier temps et progressivement libérer le stress de la vie quotidienne au travers des marches respirées, des exercices respiratoires simples et efficaces puis d’une routine de Qi gong à mettre en place au quotidien pour libérer le stress, retrouver énergie et vitalité.

Lieu dans la vallée de Pont d’Arm à Plounévez Lochrist .

Vallée de Pont D’Arm Rue Pont d’Arm Plounévez-Lochrist 29430 Finistère Bretagne +33 6 62 18 30 32

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Qi Gong et Méditation Plounévez-Lochrist a été mis à jour le 2025-07-08 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX