Qi Gong et voyage sonore Saint-Martial-de-Valette

Salle des fêtes Saint-Martial-de-Valette Dordogne
Relaxation, énergie et harmonie à travers Qi Gong et voyage sonore, ouvert à tous. Accessible aux personnes de tous niveaux et conditions physiques.
Salle des fêtes Saint-Martial-de-Valette 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 83 35 10 energie.vie.equilibre@gmail.com
English : Qi Gong et voyage sonore
Relaxation, energy and harmony through Qi Gong and sound travel, open to all. Accessible to all levels and physical conditions.
