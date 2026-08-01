Informations pratiques

Saint-Nicolas-lès-Cîteaux

Qi-Gong gym douce en forêt

Saint-Nicolas-lès-Cîteaux Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 18:00:00

fin : 2026-08-19 19:30:00

Date(s) :

2026-08-19

Offrez-vous une pause ressourçante en pleine nature dans la forêt de Cîteaux, avec l’association Graine de Yoga . A travers une initiation au Qi-Gong, discipline ancestrale cousine du yoga, reconnectez-vous à votre corps en toute douceur, le tout dans le cadre naturel époustouflant de la forêt domaniale de Cîteaux. .

Saint-Nicolas-lès-Cîteaux 21700 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 34 38 40 animation@gevreynuitstourisme.com

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English :

L’événement Qi-Gong gym douce en forêt Saint-Nicolas-lès-Cîteaux a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Gevrey-Nuits| 2*