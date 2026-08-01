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AGENDA · Saint-Nicolas-lès-Cîteaux

Qi-Gong gym douce en forêt Saint-Nicolas-lès-Cîteaux

mercredi 19 août 2026 · Saint-Nicolas-lès-Cîteaux

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
18:00:00
Ville
21700 Saint-Nicolas-lès-Cîteaux
Département
Côte-d'Or
Tarif

Saint-Nicolas-lès-Cîteaux

Qi-Gong gym douce en forêt

Saint-Nicolas-lès-Cîteaux Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 18:00:00
fin : 2026-08-19 19:30:00

Date(s) :
2026-08-19

Offrez-vous une pause ressourçante en pleine nature dans la forêt de Cîteaux, avec l’association Graine de Yoga . A travers une initiation au Qi-Gong, discipline ancestrale cousine du yoga, reconnectez-vous à votre corps en toute douceur, le tout dans le cadre naturel époustouflant de la forêt domaniale de Cîteaux.   .

Saint-Nicolas-lès-Cîteaux 21700 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 34 38 40  animation@gevreynuitstourisme.com

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English :

L’événement Qi-Gong gym douce en forêt Saint-Nicolas-lès-Cîteaux a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Gevrey-Nuits| 2*

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