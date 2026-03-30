QI GONG MAISON GARBAY Luglon

QI GONG

MAISON GARBAY 1 place de la grande lande Luglon Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-13

Date(s) :

2026-04-13

Marilyne, infirmière diplômée d’état et depuis dix ans, thérapeute en médecine traditionnelle chinoise donne des cours de Qi gong, qui est l’une des cinq branches de la médecine traditionnelle chinoise.

Marilyne, infirmière diplômée d’état et depuis dix ans, thérapeute en médecine traditionnelle chinoise donne des cours de Qi gong, qui est l’une des cinq branches de la médecine traditionnelle chinoise.

Les bienfaits du Qi Gong thérapeutique de saison

– équilibre émotionnel,

– harmonisation de l’énergie selon les saisons,

– amélioration de la posture et de l’ancrage,

– souplesse par des étirements doux,

– prévention des déséquilibres corps-esprit. .

MAISON GARBAY 1 place de la grande lande Luglon 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 85 34 18 info@maisongarbay.fr

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English : QI GONG

Marilyne, a state-registered nurse and, for the past ten years, a therapist in traditional Chinese medicine, teaches Qi gong, one of the five branches of traditional Chinese medicine.

L’événement QI GONG Luglon a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Cœur Haute Lande