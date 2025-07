QI Gong Muséal Musée Henri-Martin Cahors

Musée Henri-Martin 792 Rue Émile Zola Cahors Lot

Le Qi Gong est le moyen parfait pour se recentrer et harmoniser ses énergies.

Cette pratique et ses valeurs sont partie intégrante de l’état d’esprit de Sally Davies et font, d’une certaine manière, écho à son Œuvre.

Une séance d’initiation prodiguée par l’association Les Mouvements du Coeur vous offrira la disponibilité émotionnelle pour rencontrer les oeuvres.

Bienvenus aux amateurs ainsi qu’aux curieux !

Public Ados, Adultes. Les enfants “motivés” sont admis à partir de 7 ans.

Réservation conseillée. .

+33 5 65 20 88 88

English :

Qi Gong is the perfect way to refocus and harmonize your energies.

This practice and its values are an integral part of Sally Davies? state of mind and, in a way, echo her work.

An introductory session offered by the association Les Mouvements du Coeur will give you the emotional availability to encounter the works.

Welcome to art lovers and the curious!

German :

Qi Gong ist das perfekte Mittel, um sich zu zentrieren und seine Energien zu harmonisieren.

Diese Praxis und ihre Werte sind ein wesentlicher Bestandteil von Sally Davies’ Lebenseinstellung und spiegeln sich in gewisser Weise in ihrem Werk wider.

Eine Einführungsveranstaltung mit dem Verein Les Mouvements du Coeur bietet Ihnen die emotionale Bereitschaft, den Werken zu begegnen.

Herzlich willkommen an alle Liebhaber und Neugierigen!

Italiano :

Il Qi Gong è il modo perfetto per ricentrare e armonizzare le energie.

Questa pratica e i suoi valori sono parte integrante dello stato d’animo di Sally Davies e, in un certo senso, fanno da eco al suo lavoro.

Una sessione introduttiva tenuta dall’associazione Les Mouvements du Coeur vi darà la disponibilità emotiva per incontrare le opere.

Un caloroso benvenuto agli amanti dell’arte e ai curiosi!

Espanol :

El Qi Gong es la forma perfecta de reorientar y armonizar las energías.

Esta práctica y sus valores son parte integrante del estado de ánimo de Sally Davies y, en cierto modo, se hacen eco de su obra.

Una sesión introductoria impartida por la asociación Les Mouvements du Coeur le dará la disponibilidad emocional para conocer las obras.

Una calurosa bienvenida a los amantes del arte y a los curiosos

